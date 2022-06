Il vice presidente del Csm a margine di un convegno su 'legalità e merito' alla Luiss di Roma

“Ho sempre sostenuto che i referendum sono un esempio di partecipazione prevista dalla Costituzione quindi è sempre una grande festa ed è giusto venga data l’informazione corretta e adeguata. Da cittadino sto vedendo che ci sono difficoltà a spiegare i requisiti”. Lo ha detto David Ermini, vice presidente del Csm a margine di un convegno su ‘legalità e merito’ alla Luiss di Roma. “Prendiamo ad esempio il quesito sulla riforma del Csm: dobbiamo spiegare perché servono 25 firme, cosa comporta raggiungere questa quota ecc.., ma è difficile. Io personalmente andrò a votare. Se in questo referendum non dovesse essere raggiunto il quorum sarebbe un’occasione sprecata come lo è ogni volta che si verifica una situazione del genere”.

