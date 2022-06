Denunce per reato di frode in commercio

La Guardia di finanza di Pordenone ha scoperto oltre 3 milioni di palloncini per le feste con irregolare marchio CE. Dopo un primo sequestro delle Fiamme gialle del Friuli occidentale di 25mila pezzi a fine 2021 e inizio 2022 in due negozi pordenonesi, i finanzieri sono risaliti alla filiera di approvvigionamento individuando i fornitori in due aziende in provincia di Milano. La perquisizione ha portato alla scoperta di oltre 3 milioni di palloncini in nove capannoni ampi oltre 90mila mq. I rappresentanti legali delle aziende sono stati denunciati per il reato di frode in commercio.

