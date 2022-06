L’area è stata sottoposta a sequestro

I finanzieri di Tortona hanno scoperto un’area di oltre 25.000 mq, nei pressi del torrente Scrivia, in cui sono stati rinvenuti cumuli di rifiuti speciali (materiale edile, rifiuti civili, pneumatici, strutture metalliche arrugginite nonché parti di arredi). L’avanzato stato di degrado in cui sono stati trovati, dovuto ad un accumulo protratto nel tempo, e il loro rinvenimento in un’area adibita alla coltura dei girasoli, rappresentano secondo chi ha indagato pericolo di contaminazione del suolo con possibili ripercussioni sulla qualità del prodotto coltivato e, di conseguenza, sulla salute pubblica. L’area è stata sottoposta a sequestro e l’affittuario dei terreni, titolare di un’azienda agricola, è stato segnalato all’autorità giudiziaria per attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata