Venerdì l'ultimo saluto al presidente onorario dell'Anpi morto il 30 maggio

(LaPresse) Carlo Smuraglia “era una di quelle figure che guardavi e cercavi di interpretare e che costituivano una guida fondamentale”. Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala nel suo intervento alla cerimonia di commiato – nella sala Alessi del Comune – per il presidente onorario dell’Anpi, partigiano, parlamentare, docente, avvocato ed ex consigliere del Csm, morto il 30 maggio. Per dargli l’ultimo saluto si è radunata anche una folla di persone in strada, fuori dalla sala del Comune, che ha cantato ‘Bella Ciao’. “La nostra città – ha aggiunto Sala – sarà sempre grata a questo partigiano che si è sempre speso per dare diritti a chi non ne aveva e per far avanzare quelli di tutti gli altri. Il dolore per la sua perdita sia addolcito da quel patrimonio di idee e valori”. Milano e l’Italia, ha concluso il sindaco, “non ti dimenticheranno mai”.

