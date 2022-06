Immagine della notizia riportata su Il Giornale di Brescia

La notizia data dal Giornale di Brescia

Antonella Castelverde, 52 anni, di Brescia, è stata uccisa nell’Essex, in Inghilterra, dove lavorava come docente universitaria. Secondo quanto riporta il Giornale di Brescia, per il femminicidio, avvenuto nell’abitazione della donna a Colchester, contea dell’Essex, è stato arrestato il marito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata