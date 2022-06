La salma è a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Era stato uno dei protagonisti di 'Romanzo Criminale'

È stato ritrovato senza vita nella sua abitazione a Roma, nel quartiere Portapia, l’attore Roberto Brunetti conosciuto come ‘Er patata’. Nella tarda serata di ieri, la polizia del commissariato San Lorenzo insieme con i vigili del fuoco sono intervenuti presso l’abitazione di Brunetti che è stato ritrovato riverso sul letto coperto da un lenzuolo. La casa era in ordine e il corpo non presenta segni di violenza. La salma è a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

