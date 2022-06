Le celebrazioni per la nascita della Repubblica sono stati anche l'occasione per mettere in mostra il meglio del Made in Italy

Le celebrazioni per il 2 Giugno, quest’anno a Washington, sono state nuovamente in presenza, dopo due anni di limitazioni imposte dalla pandemia. Oltre a sottolineare il legame tra Roma e Stati Uniti, i festeggiamenti per la nascita della Repubblica sono stati anche l’occasione per mettere in mostra il meglio del Made in Italy. Quest’anno si è puntato su sostenibilità, innovazione, creatività e cultura. In vetrina, nei giardini e nel grande salone dell’ambasciata, sono stati esposti non solo i prodotti più celebrati negli Usa della nostra industria agroalimentare e tre iconiche Lamborghini, a formare il Tricolore. Gli ospiti hanno potuto ammirare anche una Fiat 500 elettrica, una Vespa elettrica e biciclette elettriche di Bianchi. La mobilità Made in Italy è stata rappresentata anche da ITA, oltre che dalle colonnine di Enel X per la ricarica di veicoli elettrici e da uno stand di Eni in cui è stato valorizzato l’impegno del gruppo in materia di sostenibilità e transizione energetica. Presente quest’anno anche Amazon Italia, con uno stand per la rassegna “Made in Italy Days”, lanciata il 30 maggio dal ministro Luigi Di Maio alla Farnesina.

L’ambasciatrice d’Italia Mariangela Zappia, nel discorso pronunciato di fronte ai circa mille partecipanti alle celebrazioni presso l’ambasciata d’Italia nel citare le parole del capo dello Stato, Sergio Mattarella non ha mancato di ricordare i momenti drammatici che il mondo sta vivendo con la guerra in Ucraina: “la Repubblica italiana è convintamente impegnata nella ricerca di vie di uscita dal conflitto che portino al ritiro delle truppe occupanti e alla ricostruzione dell’Ucraina” – l’ambasciatrice Zappia ha poi sottolineato che gli italiani sono “al fianco dell’Ucraina e lavorano per la pace”. Questo impegno, ha detto, “lo dobbiamo agli ucraini, ma lo dobbiamo anche a noi stessi”, perché “essere al fianco dell’Ucraina significa proteggere gli ideali di libertà e democrazia che abbiamo stabilmente perseguito per oltre 70 anni”

