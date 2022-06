Il messaggio a chiare lettere del Presidente della Repubblica prima di omaggiare il Milite Ignoto all'altare della Patria

Una parata per la pace, in tempo di guerra. Dopo due anni di pandemia, ai Fori Imperiali di Roma torna la tradizionale ‘Rivista’ delle forze armate del 2 giugno, ma mai come quest’anno sullo sfondo della Festa della Repubblica italiana c’è la difesa dei valori comuni e un chiaro messaggio di rifiuto della guerra russo-ucraina. Lo dice a chiare lettere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nel suo messaggio prima di omaggiare il Milite Ignoto all’altare della Patria, ha rimarcato l’impegno dell’Italia verso la pace: “Lo ribadiamo oggi – le parole del Capo dello Stato in un messaggio inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone – mentre siamo a fianco dell’aggredita Ucraina. La Repubblica è impegnata a costruire condizioni di pace e le sue Forze Armate, sulla base dei mandati affidati da Governo e Parlamento, concorrono a questo compito”. Valori quali “libertà, pace, uguaglianza e giustizia, diventarono i principi di supremo riferimento per i cittadini e il Paese”, ha aggiunto Mattarella, secondo il quale l’adesione a organismi sovranazionali come Nato, Ue e Onu sono il segno “del nostro contributo alla causa della pace e della cooperazione internazionale”. E proprio questo connubio ha la responsabilità di farsi garante della pace: “L’Italia” in prima linea, “e tutta la comunità internazionale, hanno un ruolo centrale nel favorire il dialogo. Dobbiamo farlo uniti, insieme. La nostra esperienza ci ha mostrato come si possa costruire una convivenza stabile e duratura, anche all’indomani di conflitti sanguinosi”, prosegue Mattarella, senza risparmiare un monito ai governi mondiali: “La pace non si impone da sola ma è frutto della volontà e dell’impegno concreto degli uomini e degli Stati”.

Una pace “basata sul rispetto delle persone e della loro dignità – prosegue Mattarella, che proprio nel pomeriggio ha aperto i Giardini del Quirinale ai più fragili – dei confini territoriali, dello stato di diritto, della sovranità democratica; una pace basata sull’utilizzo della diplomazia come mezzo di risoluzione delle crisi tra Nazioni; una pace basata sul rispetto dei diritti umani”. Non a caso, lo slogan della Parata ai Fori Imperiali recita ‘Insieme a Difesa della Pace’. “Una Festa della Repubblica – specifica il ministro della Difesa Lorenzo Guerini – contraddistinta da non poche preoccupazioni, ma è anche un giorno in cui, facendo un bilancio, come avviene in queste circostanze, possiamo dirci orgogliosi del nostro Paese”. Una “pace” che è “una condizione da salvaguardare con intelligenza, con impegno e con coraggio”, prosegue Guerini, ricordando che il 2 Giugno è “la festa di tutti” e che quest’anno ancor di più dovrà sancire “la possibilità di ripartire”. Una 76esima edizione della celebrazione della Festa della Repubblica Italiana che ha visto sfilare in apertura 300 sindaci in rappresentanza degli oltre 8.000 Comuni italiani, anche se il momento di massima emozione è stato quello della sfilata di una rappresentanza di personale della sanità civile, grande novità della Parata del 2 Giugno a simboleggiare tutti coloro che sono stati impegnati in prima linea contro la pandemia che così duramente ha colpito il Paese. Ad accompagnare i sanitari, anche un elicottero del 118. Tanti gli applausi per quelli che durante la pandemia sono stati ribattezzati ‘Gli angeli delle corse’.

