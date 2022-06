Il flash mob organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio in piazza del Popolo

(LaPresse) “Non ci piace la guerra vogliamo la pace“, uno slogan gridato da più di mille bambini accompagnati dalla comunità di Sant’Egidio che oggi sono scesi in piazza del Popolo a Roma per chiedere che venga fermata la guerra. Dopo un grande girotondo intorno all’obelisco i piccoli hanno poi letto delle lettere scritte da loro e da altri bambini italiani e stranieri. Toccanti le parole dei minori provenienti dai territori di guerra.

