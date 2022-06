Il Prefetto Palomba: "Ci saranno dei controlli nei confronti degli esercizi commerciali"

Si è svolto in prefettura il comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica alla presenza del prefetto di Napoli, Claudio Palomba, e il sindaco, Gaetano Manfredi. “Ci saranno dei controlli nei confronti degli esercizi commerciali per individuare casi di vendita ai minorenni di alcolici e armi. Procederemo con l’individuazione di questi casi e volta per volta decideremo se revocare o sospendere le licenze” ha affermato il Prefetto Palomba.

