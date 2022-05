Tra i vincitori anche il presidente e fondatore di LaPresse Marco Durante

(LaPresse) – Consegnato venerdì alla Camera – nella sala Colletti – il premio internazionale di Learn Italy, Agenzia di Comunicazione, Promozione e Business italiano nel mondo. Tra i premiati Marco Durante, editore dell’agenzia di stampa LaPresse, oltre ad Andrea Delogu (Mediaset), Alessandro Masi (Segretario Generale “Dante Alighieri”), Stefano Di Pinto (Direttore Fondo Pensioni FAS), Hella Zanetti Colleoni (Presidente “Confimi” Piemonte), Tony Capuozzo (Giornalista e Scrittore) e Maurizio Stirpe (Imprenditore e Dirigente Sportivo). “Un ricoscimento importante per aver fatto degli sforzi Durante la pandemia aprendo sedi in America – commenta Marco Durante – Credo che sia un premio sudato, speriamo di averne altri perché significa che abbiamo investito ancora”. Learn Italy per questa nuova edizione amplia maggiormente in confini e sceglie figure di cui si riconoscono meriti, capacità e rilevanza nel portare l’Eccellenza italiana nel mondo grazie al proprio ruolo e al proprio profilo. “E’ un premio importante anche se io sono un rappresentante di un sistema, di un gruppo di innovatori, visionari, che 12 anni fa ebbe l’idea di fare una rete all news. Non un premio alla carriera ma a un sistema di persone”, spiega Andrea Delogu. Un parterre di eccellenze che è stato premiato, oltre che dal Presidente di Learn Italy Massimo Veccia, dall’On. Fitzegerald Nissoli, Paolo Liguori, Dario Silvestri e Monica Coggi.

