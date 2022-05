Si riaccende la musica nelle piazze pugliesi con Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri

“Radio Norba Cornetto Battiti Live”, lo storico programma musicale di Italia 1 torna a girare nelle piazze. La kermesse musicale grazie a un imponente sforzo produttivo, è andata regolarmente in onda anche nelle due scorse stagioni, regalando ai telespettatori la grande musica dell’estate. Solo, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, si è svolta in un’unica location, il Castello Aragonese di Otranto.

Quest’anno invece si torna in tour. “Radio Norba Cornetto Battiti Live” ospita dal vivo gli artisti più noti della musica nazionale e internazionale, che canteranno le loro hit nella cornice degli splendidi panorami pugliesi: si alterneranno infatti sui palchi di Bari, Gallipoli e Trani.

Gli artisti saranno poi protagonisti di esibizioni on the road in alcune altre bellissime località turistiche pugliesi. Luoghi che offriranno incredibili scenografie naturali agli artisti e ai telespettatori di Italia 1.

Alla conduzione di “Radio Norba Cornetto Battiti Live”, per il sesto anno consecutivo, la consolidata coppia formata da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.

Anche in questa edizione, Mariasole Pollio, attrice e webstar, avrà il compito di raccogliere a caldo l’emozione del pubblico presente nelle piazze.

