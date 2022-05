La polizia sta ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto

Modena, 23 mag. (LaPresse) – Una bambina è morta questa mattina in via Giardini a Modena dopo essere caduta da un balcone. Al momento, sul luogo dell’incidente, la polizia sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto. Ad accorgersi della bambina sarebbe stato un passante, ma gli accertamenti in corso dovrebbero stabilire ogni dettaglio.

