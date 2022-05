"Preghiamo per questi bambini", ha detto la deputata abruzzese, Stefania Pezzopane

Un bambino 4 anni sarebbe morto, altri 3 sarebbero rimasti feriti dopo essere stati travolti da un’auto che è finita nel cortile della scuola dell’infanzia “Primo maggio” a Pile dell’Aquila dove i piccoli stavano giocando. E’ successo nel primo pomeriggio di mercoledì. Sul posto il personale sanitario del 118, i Vigili del Fuoco dell’Aquila e l’ambulanza dell’elisoccorso.

“Con il cuore e con le preghiere per i bambini coinvolti nel terribile incidente fuori l’asilo di Pile”, ha detto parlando dell’incidente la deputata abruzzese, Stefania Pezzopane. “Ciò che è accaduto ci lascia senza parole, non possiamo far altro che guardare al cielo, confidare nella bravura dei nostri medici e stringerci attorno alle famiglie di questi piccoli – ha concluso la parlamentare aquilana – Ci stringiamo forte alle famiglie dei piccoli, questo vuol dire essere una comunità”.

