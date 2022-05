Il gup Chiara Valori ha emesso una sentenza di non luogo a procedere per il governatore lombardo e per tutti gli altri imputati

Il fatto che il cognato del governatore lombardo Attilio Fontana, Andrea Dini, titolare di Aria Spa, abbia donato a Regione Lombardia “non è stato un errore, l’errore è stato aver iniziato un’indagine per una donazione. Le buone azioni di tutti vanno premiate, non portate in Tribunale”. È stato questo il commento di Jacopo Pensa, legale di Fontana e dell’avvocato Domenico Aiello, legale di Filippo Bongiovanni, ex dg di Aria, centrale acquisti di Regione Lombardia, dopo che il gup Chiara Valori ha emesso una sentenza di non luogo a procedere per il governatore lombardo Attilio Fontana e per tutti gli altri imputati del caso camici, incluso Bongiovanni. “Siamo molto contenti”, ha aggiunto Pensa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata