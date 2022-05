FOTO DALL'ARCHIVIO

Gravissimo incidente stradale sul’A4 Torino-Milano all’altezza del tratto Marcallo Mesero-Arluno dove lo scontro tra un’auto e un furgone ha causato la morte di 4 persone. Le vittime sono tutti uomini, uno di 30 anni, due di 35 e uno di 44 anni: i soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso. Grave anche un 30enne che è stato portato in codice rosso per traumi multipli all’ospedale Niguarda; ricoverato in codice verde anche la sesta persona coinvolta, un 49enne, conducente del furgone che ha tamponato l’auto.

L’incidente è avvenuto intorno alle 09:47. Al momento l’autostrada è ancora chiusa nel tratto interessato dallo scontro tra Marcallo e Arluno in direzione Milano: lunghe code a partire da Novara Est.

