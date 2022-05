Visibile dal lungomare non è passata inosservata agli occhi di decine di persone

È arrivata nel golfo di Napoli, all’altezza del Castel dell’Ovo, la portaerei statunitense Truman. Si tratta del primo natante a propulsione nucleare ad approdare nel porto di Napoli da 6 anni, dopo che, nel 2015, l’allora sindaco Luigi de Magistris aveva emanato una delibera per ‘denuclearizzare’ il porto cittadino, ovvero per non consentire a imbarcazioni a propulsione nucleare di stazionare al largo della città di Partenope. Nonostante una leggera foschia, la nave è ben visibile dalla costa e non è passata inosservata agli occhi di decine di napoletani.

