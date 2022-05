Blitz della Guardia di Finanza con perquisizione nelle abitazioni di due cittadini di origine cinese

(LaPresse) Un altro centro a luci rosse è stato scovato dai Finanzieri del Comando Provinciale di La Spezia, che hanno accertato che quello che veniva presentato come un centro massaggi orientali era invece una vera e propria casa di appuntamenti. Nella giornata di ieri è scattato il blitz con la perquisizione del centro massaggi e delle abitazioni dei due soggetti di origine cinese, titolari di fatto dello stesso che risulta formalmente intestato ad un altro loro connazionale, la cui identità è stata utilizzata quale schermo fittizio. Per loro il Giudice per le indagini preliminari, condividendo l’ipotesi accusatoria della Procura che ha ascritto i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione ed autoriciclaggio, ha, inoltre, disposto la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di La Spezia; il centro massaggi, invece, è stato sottoposto a sequestro. Nel centro venivano proposte prestazioni sessuali in cambio di pagamenti extra, riversati poi ai due titolari dell’attività, il cui costo variava tra i 50 e i 150 euro.

