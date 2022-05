Era a torso nudo con un plaid sulle gambe, lesioni compatibili con un pestaggio al volto e anche in altre parti

Il cadavere di un giovane non ancora identificato è stato ritrovato questa mattina vicino a una piazzola di sosta della strada statale 336 che porta all’Aeroporto di Malpensa, nel territorio del Comune di Vanzaghello, al confine tra le province di Milano e Varese. Il corpo del ragazzo, probabilmente di origine nord-africana tra i 25 e 30 anni, era a torso nudo, con un plaid sulle gambe, lesioni compatibili con un pestaggio, al volto e anche in altre parti, oltre a probabili fratture. Addosso non aveva documenti. A chiamare i soccorsi un camionista che si trovava di passaggio.

