Due le vittime recuperate dai sommozzatori

La Guardia Costiera italiana venerdì ha soccorso più di 100 migranti e recuperato due corpi dopo che una barca a vela si era arenata a Siderno, in Calabria. In totale erano 108 i migranti a bordo. I soccorritori hanno dovuto anche convincere un uomo, che si era aggrappato a un pilone di un molo, a saltare in mare in modo da poterlo portare in salvo.

