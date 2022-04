Tensione anche contro gli esponenti del Partito Democratico: "L'anitfascismo è solo popolare"

Centinaia di persone si sono radunate a Milano per dare il via al tradizionale corteo del 25 Aprile in occasione dei 77 anni dalla Liberazione. Tante le bandiere della pace e i manifesti contro la guerra. Tra le delegazioni, oltre a quella dell’Anpi, della Cgil, della Cisl e della Uil, che aprono il corteo, c’è anche uno spezzone composto da profughi e lavoratori ucraini. Momenti di tensione e contestazioni contro i sostenitori della Nato e gli esponenti del Partito Democratico.

