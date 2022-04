L'uomo, 55 anni, aveva ripreso a perseguitarla appena uscito dagli arresti domiciliari

Aveva ripreso a perseguitarla appena uscito dagli arresti domiciliari. Di nuovo messaggi, pedinamenti, offese quando lei lo ha bloccato sui social. Alessia Orro, pallavolista della Vero Volley e della nazionale italiana, è ripiombata nell’incubo che aveva già vissuto nel 2019. Lui, Angelo Persico, 55 anni, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della compagnia di Monza, fuori al palazzetto dello sport “Arena di Monza” dove la aspettava. Il 55enne, già finito ai domiciliari nel 2019 per lo stesso reato, aveva ripreso a seguire Orro e a inviarle numerosi messaggi sui social, utilizzando toni offensivi e insulti di fronte alla decisione dell’atleta di bloccarlo.

I carabinieri hanno acquisito, in seguito alla denuncia che ha dato l’avvio alle indagini, le immagini dei circuiti di videosorveglianza di Villasanta, nel Monzese. Le analisi dei nastri hanno consentito di localizzare l’auto dell’uomo nella cittadina. Il 55enne è stato rintracciato dai militari dell’arma e, bloccato, non ha opposto resistenza. “È stato doloroso riaprire una vecchia ferita, ma sono estremamente felice che tutto questo per ora sia finito – ha scritto la pallavolista sui social – Mi sento in dovere, come atleta e personaggio pubblico, di condividere quanto accaduto. Vorrei dare l’esempio non solo dentro il campo, ma anche e soprattutto fuori, aiutare tutte le persone che hanno o stanno passando questo momento difficile come è successo a me in passato e in questo ultimo periodo”.

Al suo fianco la Vero Volley, squadra di cui è pallavolista. “Da sempre ci opponiamo a qualunque forma di violenza e siamo orgogliosi di aver collaborato in maniera sempre discreta con i Carabinieri e non possiamo che ringraziarli di quanto fatto per la nostra giocatrice”, scrive la società in una nota. “Ancora di più, siamo orgogliosi di Alessia, che ancora una volta ha dimostrato la sua personalità e tutto il suo valore anche come persona denunciando la situazione e affidandosi tempestivamente ai carabinieri per la sua tutela e la soluzione del caso”. Alessia Orro incassa la solidarietà e il sostegno anche della Lega Pallavolo Serie A femminile. “L’atto vile di uno stalker, già assicurato precedentemente alla giustizia, è stato nuovamente interrotto grazie al coraggioso esempio della giocatrice – sottolinea il presidente della Lega Pallavolo Serie A femminile Mauro Fabris – È inaccettabile che a distanza di tre anni si ritorni a parlare di un soggetto già noto e fermato in precedenza. Un atto codardo e violento, interrotto grazie alle forze dell’ordine e alla pronta denuncia di Alessia”.”Alessia Orro, con la sua tenacia e il suo coraggio, è diventata un esempio di quanto sia importante portare avanti il contrasto a fenomeni come lo stalking”, ha commentato a LaPresse Elisa Ercoli, presidente della Ong Differenza donna.

