Diamantini: "Tratta presa d'assalto, sold out fino a maggio"

(LaPresse) – “Oggi dedichiamo questa giornata alla partnership con Disney, ma soprattutto a tutte quelle famiglie che in questi periodi post covid vogliono usufruire del treno, per andare a fare una vacanza in questo caso a Parigi”. A dirlo è il Direttore Marketing di Trenitalia, Pietro Diamantini, a margine dell’evento di presentazione del nuovo Frecciarossa con le livree brandizzate Disney. La tratta Milano Parigi, inaugurata il 18 dicembre scorso, ha riscosso in questi primi mesi un grande successo, “Abbiamo sold out fino a metà maggio – spiega Diamantini – e nel periodo pasquale è stato veramente preso d’assalto. Il servizio Frecciarossa sta dimostrando la differenza a livello europeo in termini di di comfort, velocità e servizi a bordo”.

