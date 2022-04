Il rover di Telt e Webuild entra in azione prima dell'ingresso dei lavoratori per garantire la sicurezza

(LaPresse) – La galleria della Maddalena situata a Chiomonte (Torino) è il principale cantiere italiano della nuova linea ferroviaria Torino-Lione.Nasce come cunicolo geognostico utile per fornire le informazioni geologiche necessarieper Lo scavo de ltunnel dibase sul versante italiano. TELT è il promotore pubblico binazionale incaricato della realizzazione e gestione della linea Alta Velocità/AltaCapacità progettata sotto le Alpi tra Torino e Lione, una grande infrastruttura parte della Rete Transeuropea dei Trasporti (TEN-T), l’ambiziosa iniziativa dell’Unione Europea per connettere le reti ferroviarie, porti, aeroporti e interporti e aumentare la quota di persone e merci che viaggiano su rotaia anziché su strada. L’approvazione della Variante di cantierizzazione prevede che lo scavo del tunnel di base venga realizzato partendo da Chiomonte e non da Susa, pertanto, oggi Webuild sta realizzando 22 nicchie d’interscambio in modo da adattare la galleria al passaggio dei mezzi di cantiere. Le nicchie, viste le ridotte dimensioni del cunicolo, sarannolunghe da 30 a 65 metri, profonde circa 4.50 metri e consentiranno ai mezzi di incrociarsi in sicurezza. Verranno scavate con metodo tradizionale nell’arco di 20 mesi e saranno utilizzate per l’accesso di servizio per veicoli e attrezzature che opereranno nel cantiere del tunnel di base. Per poter realizzare l’esplorazione degli ultimi tre km di galleria e quindi dotare il cunicolo dei necessari sistemi di luci, di ventilazione e altri dispositivi utili per far lavorare le maestranze in sicurezza, Webuild con CIM (Competence Industry Manufacturing 4.0, uno dei principali Competence Center tecnologici italiani), ha creato Axel il primo robot utilizzato nei cantieri per sostituirsi all’uomo per l’attività di esplorazione di tunneling. Axel permetterà per la prima volta in Italia di svolgere in remoto tutte quelle attività propedeutiche alloscavo a maggior rischio sicurezza dei lavoratori.

