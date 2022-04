"In tutti questi mesi il governo si è distinto per le peggiori misure antipopolari", dicono i manifestanti

In centinaia in piazza a Torino hanno protestato contro il governo Draghi, in occasione della visita del premier in città. Striscioni e cori “Duce, duce” nei confronti del presidente del Consiglio. “In tutti questi mesi il governo si è distinto per le peggiori misure antipopolari”, le parole dei manifestanti. Le proteste si sono concentrate attorno al Comune, sede dell’incontro tra Draghi e il sindaco della città Stefano Lo Russo, e piazza Castello. Gli studenti sono andati anche a manifestare sotto la sede torinese della Rai.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata