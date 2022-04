Stasera il cocktail celebrativo Inspiralaw Italy-Diversity & Inclusion al Grand Hotel Et De Milan

Stasera, dalle 19:00, si terrà al Grand Hotel Et De Milan il cocktail celebrativo Inspiralaw Italy – Diversity & Inclusion che celebra le “50 giuriste modello di ruolo” selezionate dalle redazioni di Legalcommunity.it e Inhousecommunity.it per MAG, per la loro capacità di esercitare leadership nel settore legale ispirando modelli organizzativi al femminile. Tra queste Marianna Carroccio capo dell’ufficio legale di LaPresse.

Guidano studi legali, sono al vertice di istituzioni forensi, coordinano i presidi giuridici di alcune delle più importanti aziende attive nel Paese. Siedono nei CdA, sono animatrici di progetti che puntano a favorire lo sviluppo e l’evoluzione dell’avvocatura in Italia guardando con particolare attenzione al lato femminile del diritto. Attraverso fatti salienti descritti nella lista pubblicata su MAG, si sono rese modello a cui tante e tanti colleghi possono guardare per trarre ispirazione e immaginare la professione in modo nuovo e inclusivo.

