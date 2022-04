Il legale dopo la pronuncia della Cassazione

(LaPresse) “La delusione per il rinvio di Mandolini non c’è perchè sicuro non se la caverà. Noi siamo contenti per questa sentenza definitiva e la dedichiamo ai vari Tonelli, Salvini, ipergarantisti che per un decennio hanno sostenuto che Stefano era morto a causa della droga, perchè la famiglia lo aveva abbandonato. Stefano è morto perchè pestato e questa è una verità che nessuno potrà ora contestare. I due carabinieri verranno ora consegnati alle patrie galere ed è questo quello che conta. Per quanto riguarda Mandolini spero che si fissi rapidamente una udienza e non si arrivi alla prescrizione. Mandolini non può cantare vittoria e per giovedì abbiamo fiducia”. Così Fabio Anselmo, avvocato della famiglia Cucchi a commento della sentenza di condanna di due carabinieri come colpevoli dell’omicidio di Stefano Cucchi.

