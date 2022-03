La piccola è stata riaccompagnata a casa dalla polizia

Milano, 31 mar. (LaPresse) – E’ uscita di casa da sola per andare a cercare il papà, che non aveva visto la mattina, ha preso il primo bus sotto casa e ci è salita sopra con ancora indosso pigiamino e munita del suo ombrellino. È successo stamattina a Milano intorno alle 8:30 del mattino alla fermata del bus 31 in via Pulci, zona Greco Turro, quando il personale Atm ha chiamato la Polizia di Stato dopo aver visto salire a bordo la piccola.

