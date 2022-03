Foto di archivio

Ci sarebbe un uomo sospettato dell'omicidio

Non ce l’ha fatta l’uomo di 50 anni, Tommaso Dini, che la notte scorsa è stato accoltellato a Scandicci (Firenze), in piazza Piave. L’uomo, che di professione faceva l’agente immobiliare, è morto all’ospedale fiorentino di Torregalli, dove era stato portato in gravi condizioni con ferite al torace e a una gamba e dove i medici lo avevano sottoposto a un intervento chirurgico. Intanto, ci sarebbe un uomo sospettato dell’omicidio e si troverebbe in una caserma dei carabinieri per essere ascoltato.

