Il rappresentante di Mosca annuncia una querela contro La Stampa per istigazione a delinquere

(LaPresse) L’ambasciatore russo in Italia Sergey Razov, ha presento oggi in procura a Roma una querela per istigazione a delinquere e apologia di reato contro il quotidiano La Stampa per un articolo pubblicato il 22 marzo scorso. “Nel titolo – ha detto in una conferenza stampa in piazzale Clodio – si considera la possibile uccisione di Putin. Questo è fuori dall’etica, dalla morale e dalle regole del giornalismo”. Razov ha espresso poi preoccupazione per l’invio di armi italiane all‘Ucraina, “che saranno usati per uccidere cittadini russi”.

