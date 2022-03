A presenziare la cerimonia il nobel per la Pace Riccardo Valentini

Torna “Italia del Merito”, la kermesse voluta dalla giornalista siciliana Katia La Rosa, presidente dell’associazione It Difesa, giunta alla decima edizione. “Vogliamo celebrare soltanto l’Italia del merito, quell’Italia, quell’imprenditoria e quelle storie d’eccellenza che investono nel made in Italy in un momento di pandemia e continuano a lottare anche in uno scenario di guerra”, spiega la promotrice che ha voluto unire il mondo della cultura, dell’arte, dell’informazione e della scienza, per lanciare un messaggio di Pace, che sarà diffuso alle Nazioni. Tra i premiati, anche l’amministratore delegato di La Presse, Roberto Boella. A presenziare la cerimonia il premio nobel per la pace Riccardo Valentini.

