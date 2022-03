A ritirare la targa l'amministratore delegato Roberto Boella per l'azienda e per la squadra di redazione

(LaPresse) Un riconoscimento al valore, per onorare l’impegno, la professionalità e il sacrificio delle forze armate, dei giornalisti, delle aziende, dell’imprenditoria, che hanno lavorato incessantemente durante tutta l’emergenza sanitaria e continuano a farlo anche in uno scenario di guerra, come quello che stiamo vivendo: è questo ‘Italia nel merito’, iniziativa, giunta alla decima edizione, organizzata dalla giornalista Katia La Rosa, presidente dell’Associazione IT Difesa, in collaborazione con molte istituzioni. Una kermesse che unisce il mondo della cultura, dell’arte, dell’informazione e della scienza, per lanciare un messaggio di pace. Nel corso della cerimonia è stato illustrato il progetto ‘Italia in un abbraccio’ con l’obiettivo di unire genio creativo di quattro insigni maestri italiani, che mettono in rete altrettante opere con la volontà di far rivivere alla nostra Nazione un nuovo umanesimo. Tra i presenti anche il nobel per la pace, professor Riccardo Valentini, Paolo Petrecca, direttore Rainews 24, Angelo Vesto, tenente colonnello e direttore “Informazioni Difesa” e Roberto Boella, amministratore delegato di LaPresse, tra i premiati della decima edizione.

