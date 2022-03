I manifestanti chiedono una No Fly Zone: Putin raffigurato come Hitler

(LaPresse) La comunità ucraina lombarda ha sfilato a Milano in solidarietà con i connazionali in patria sotto attacco russo con un corteo partito dalla Stazione Centrale e arrivato in Piazza Duomo. I dimostranti chiedono al mondo di “fermare il massacro” e alla Nato una no Fly Zone che protegga dagli attacchi aerei di Mosca e hanno anche mostrato una caricatura del presidente russo Vladimir Putin raffigurato come Adolf Hitler.

