(LaPresse) Un uomo di 69 anni, di origine marocchina e con cittadinanza italiana, è morto in ospedale al San Paolo di Milano. Era ricoverato in gravissime condizioni. Secondo quanto ricostruito, è stato accoltellato plausibilmente dal figlio 34enne. È successo davanti a una tabaccheria lungo via Giambellino. Sono intervenuti il 118 e la polizia.

