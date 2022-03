Insieme al connazionale c’è anche il direttore generale per gli italiani all’estero della Farnesina Luigi Vignali

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in missione in queste ore nella Repubblica del Congo, a quanto si apprende, ha sentito telefonicamente Marco Zennaro dandogli il “bentornato in Italia”. Insieme al connazionale appena atterrato c’è anche il direttore generale per gli italiani all’estero della Farnesina Luigi Vignali, recatosi in questi giorni in Sudan.

Zennaro era ospitato a partire dal 15 agosto scorso nella foresteria dell’Ambasciata a Khartoum.

