L'uomo si trova ora in carcere a Bergamo

A Bergamo i carabinieri di Sesto San Giovanni (Milano) hanno arrestato un italiano 42 enne, pregiudicato per reati contro il patrimonio, sospettato di essere l’autore di almeno due rapine, il 14 ed il 18 ottobre 2021, in due supermercati a Paderno Dugnano e Cologno Monzese. Le indagini, iniziate grazie alle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze delle vittime e di testimoni, hanno consentito di raccogliere le informazioni necessarie per fermare l’uomo che ora si trova nella casa circondariale di Bergamo.

