“Grazie per l'aiuto”, dice una delle mamme atterrate all'aeroporto di Caselle

È atterrato all’Aeroporto di Torino Caselle il volo che ha portato 13 bambini malati di tumore e bisognosi di cure. Sono in fuga dalla guerra in Ucraina e saranno curati dall’Ospedale infantile Regina Margherita di Torino. “Grazie per l’aiuto”, dice una delle mamme atterrate a Caselle. “Grazie perché questo non è normale. Abbiamo paura per tutti”. La Regione Piemonte ha deciso di organizzare una missione umanitaria per andare a prendere i bambini direttamente al confine. A bordo anche il presidente della Regione Alberto Cirio con l’assessore ai Bambini Chiara Caucino, la vicepresidente del Senato Anna Rossomando e la dottoressa Franca Fagioli, direttore dell’Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Regina Margherita della Città della Salute di Torino.

