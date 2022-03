Fumogeni, cori e striscioni contro l'invasione decisa da Putin

Giovani del centro sociale “Cantiere” a Milano hanno fatto un blitz davanti al consolato russo nel capoluogo meneghino per dire no alla guerra in Ucraina. Cori, fumogeni e striscioni contro l’invasione decisa da Mosca che va avanti da più di una settimana e che ha causato la morte di migliaia di civili e la distruzione di diverse città ucraine.

