L'Arcivescovo Battaglia: "Un dolore che ferisce in profondità"

(LaPresse) – Il flash mob organizzato dalla Chiesa di Napoli per chiedere la pace in Ucraina ha illuminato piazza Mercato nel centro della città. Con l’Arcivescovo, don Mimmo Battaglia, centinaia di partecipanti che hanno risposto all’appello della Pastorale giovanile: “Pensare che ci sono tanti ragazzi come noi costretti a imbracciare un fucile per difendere la propria casa, invece di andare al lavoro o all’Università, è orribile e inaccettabile”.

