Migliaia di persone al corteo organizzato per chiedere la pace

(LaPresse) Più di cinquemila persone hanno dato vita ad un corteo per chiedere la pace in Ucraina. La manifestazione, inizialmente prevista come statica, si è poi trasformato in un corteo pacifico e colorato che si è snodato per le vie del centro. Georgiani, bielorussi, ucraini e italiani tutti insieme hanno poi cantato l’inno ucraino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata