Alla manifestazione presenti anche cittadini della comunità georgiana

(LaPresse) Hanno risposto in centinaia all’appello della comunità ucraina di Roma per una manifestazione contro la guerra. Tanti giovani presenti, ma soprattutto tante donne che in Ucraina hanno mariti, parenti e amici richiamati alle armi dal governo di Zelenky. In piazza anche diversi esponenti della comunità georgiana giunti in piazza della Repubblica in solidarietà con un popolo “fratello”. “Mio padre ha combattuto cinque guerre contro i russi – spiega uno di loro – so che vuol dire salutare i propri cari con la paura di non rivederli più”. “Non possiamo abbandonare gli ucraini in questa difficile situazione, noi ci siamo già passati dagli anni ’90 al 2008”.

