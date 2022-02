Di fronte alla tragedia dell ’invasione russa e della guerra in Ucraina , ognuno cerca di fare quello che può. Domani ha deciso di promuovere e sostenere i progetti della Comunità di Sant’Egidio, impegnata per la pace e per l’assistenza immediata ai profughi e alla popolazione esposta alla violenza. In particolare, Domani sostiene i progetti di Sant’Egidio di case-famiglia a Kiev per bambini in difficoltà e adozioni a distanza.

Carlo De Benedetti, editore di Domani, ha deciso di lanciare la campagna con queste parole: “Mi sento particolarmente solidale a chi in Ucraina subisce le conseguenze della sciagurata iniziativa di Vladimir Putin. Le immagini di questi giorni mi ricordano il bombardamento della mia casa a Torino, lo sfollamento e la fuga rocambolesca in Svizzera tra 1942 e 1943. In segno di solidarietà a chi soffre cose che io stesso ho provato, verso 500.000 euro”.

Per contribuire, si può fare una donazione con un bonifico alla Comunità di Sant’Egidio





IBAN: IT 67 D 07601 03200 000000807040



intestato a Comunità di S. Egidio ACAP Onlus



Causale “Aiuti all’Ucraina”

PER SOSTENERE I BAMBINI ADOTTATI A DISTANZA A KIEV

Conto N°61176038 intestato a:



Comunità di Sant’Egidio – Acap Onlus – Adozioni a Distanza



Piazza Sant’Egidio 3/a 00153 Roma



IBAN: IT26K0760103200000061176038



Causale: adozioni a distanza ucraina