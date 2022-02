Migliaia di persone in corteo contro la guerra

(LaPresse) Studenti, attivisti dei centri sociali, sindacati e cittadini comuni hanno partecipato sabato pomeriggio alla manifestazione contro la guerra in Ucraina organizzata a Milano. Migliaia di persone hanno riempito piazza Duomo con bandiere della pace e dell’Ucraina, dopo un lungo corteo partito da Largo Cairoli che si è snodato per le strade del centro del capoluogo lombardo. Alla manifestazione hanno aderito, tra gli altri, anche Arci, Sentinelli di Milano, Fridays for Future, circoli Anpi, Rifondazione comunista e Sinistra italiana. Migliaia in piazza contro la guerra oggi anche Roma e altre città italiane.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata