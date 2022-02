Le drammatiche immagini di Kiev e altri centri urbani ucraini dove si cerca rifugio ai bombardamenti e alla guerra

Le drammatiche immagini che arrivano dall’Ucraina sotto attacco e dalla capitale Kiev dove la popolazione in parte fugge verso luoghi più sicuri, in parte è riparata in scantinati e stazioni della metropolitana per paura dei bombardamenti. Diversi edifici a Kiev sono stati coinvolti negli scontri e colpiti, il Governo parla di decine di vittime anche tra i civili. Nelle fotografie dall’Ucraina invasa la disperazione di un popolo

