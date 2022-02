La solidarietà a Kiev di decine di cittadini dopo l'attacco russo

(LaPresse) Alcuni cittadini ucraini si sono riuniti davanti al consolato russo a Milano, in segno di protesta contro l’attacco sferrato da Mosca a Kiev. “Non basta dire che la Russia si deve ritirare, ci deve essere una risposta concreta da parte dell’Unione europea”, chiede uno dei manifestanti, molti dei quali espongono bandiere ucraine e cartelli contro il presidente russo. “Putin ha invaso l’Ucraina nel 2014, questa guerra non è nuova, l’Europa non può stare a guardare e basta”, aggiunge un altro ragazzo, originario della regione di Donetsk.

