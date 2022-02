La vittima era in pensione dopo aver fatto l'allevatore

Brutale omicidio in pieno centro a Ghilarza, nell’oristanese: il 78enne Tonino Porcu è stato ammazzato nella sua casa dopo una violenta aggressione, forse per un tentativo di rapina, anche se non si esclude la vendetta. L’anziano, che in passato viveva in un’altra casa che è stata incendiata, aveva il volto tumefatto e l’abitazione era un lago di sangue. La vittima era in pensione dopo aver fatto l’allevatore, ed era molto conosciuto in paese. È stata la donna delle pulizie, che lo aiutava nella gestione della casa, a dare l’allarme dopo che l’uomo non le aveva risposto per tutto il giorno. Ha avvisato un nipote che è entrato in casa e l’ha trovato senza vita sul letto, volto tumefatto e casa a soqquadro. A terra sono stati trovati capelli lunghi. L’ipotesi più probabile, al momento, è quella della rapina finita male.

