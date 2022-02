Costringeva alcune donne a spogliarsi

(LaPresse) – I carabinieri di Como hanno arrestato un medico di base, operante a Cernobbio, con l’accusa di aver abusato sessualmente su alcune pazienti. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, l’uomo avrebbe costretto alcune pazienti a denudarsi per farsi visitare, arrivando in alcuni casi ad abusare delle sue vittime con la scusa di accertamenti ginecologici non necessari.

