L'episodio più grave in via Gae Aulenti intorno alle 3:25. Un 21enne ricoverato in codice rosso

Nella notte tra sabato e domenica a Milano si sono registrati cinque accoltellamenti tra giovani e giovanissini nella zona di Garibaldi in poco meno di 4 ore tra Gae Aulenti, piazza Duca d’Aosta e corso Como. Il personale del 118 è intervenuto per cinque eventi tutti in zona, avvenuti dall’1.33 alle 5.25: tutte le persone soccorse presentavano ferite di arma da taglio e con età tra 18, 19, 20 e 33 anni.

L’episodio più grave è avvenuto in via Gae Aulenti intorno alle 3:25 quando un ragazzo italiano di 21 anni è stato accoltellato e ferito alla coscia da un gruppo di ragazzi di origine nordafricana per futili motivi. Il giovane è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda: dalle ultime informazioni il caso è stato poi passato in codice giallo. Subito allertati, i carabinieri sono giunti sul posto ma gli aggressori si erano già allontanati.

Sempre i carabinieri sono intervenuti in corso Como intorno alle 4 quando un ragazzo italiano di 19 anni è stato aggredito da un gruppo di ragazzi di origine straniera ed è stato accoltellato al braccio e al torace ed è stato ricoverato in codice giallo al Fatebenefratelli. Anche in questo caso, i carabinieri sono intervenuti sul posto ma gl aggressori si erano già dileguati. Su tutti gli episodi sono in corso accertamenti.

