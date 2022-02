Un manifestante: "Non vogliamo lavorare gratis per dei privati ma formarci"

(LaPresse) Studenti in piazza in 40 città italiane. A Milano una manifestazione ha visto qualche centinaio di ragazzi in corteo per la città: “Make school not war” e “Stop alternanza scuola lavoro” alcuni dei cartelli portati dagli studenti. Alcuni di loro hanno indossato tute bianche pitturate di rosso e dato vita a dei flash mob: imbrattate le sedi di Unicredit e JPMorgan, fumogeni in piazza Affari. “Vogliamo ribadire ancora una volta che l’alternanza scuola-lavoro va abolita, ci sono stati due compagni morti, non vogliamo lavorare gratis per dei privati ma andare a scuola per formarci e al momento la scuola non ce li fornisce” spiega uno studente. A Milano sono più di 10 le scuole superiori al momento occupate.

