L'uomo sapeva quando sarebbero arrivate le vincite e andava a riscuotere, usando le macchinette come dei bancomat

(LaPresse) Individuato dai finanzieri di Pesaro un vero e proprio laboratorio informatico da cui un uomo di 36 anni controllava le vincite di alcune slot machine in tutta Italia, attraverso password illecitamente acquisite. L’uomo accedeva al portale di alcune società concessionarie che forniscono macchinette da gioco ai vari locali dislocati in molte parti del territorio nazionale e riusciva a conoscere il “fine ciclo” dei vari apparecchi, cioè il momento in cui ci sarebbe stata una vincita. Poi si recava sul posto, o inviava delle persone a lui collegate, e usava le slot machine come veri e propri bancomat. Nella soffitta dell’abitazione del 36enne sono stati individuati oltre 40 personal computer tra pc portatili e fissi, tutti connessi alla rete, da ciascuno dei quali venivano controllate le slot machine collocate in diverse Regioni d’Italia. Tutto il materiale, opportunamente catalogato e cautelato è stato sottoposto a sequestro per le successive attività di indagine.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata